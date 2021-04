MMDA medical team nagpaalala na dapat sagutan nang tama ang health form

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Muling pinilahan ng mga miyembro ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang pagbabakuna na ginagawa sa kanilang tanggapan ngayong Huwebes.

Unang binakunahan ng Sinovac ang mga medical frontliners, senior citizens at may comorbidities na empleyado.

Paalala ng mga doktor na maging matapat sa impormasyong isasagot sa health form.

“Pag naglihim ka, later on nagkaroon ng adverse reaction, hindi namin mamomonitor properly baka hindi naman siya related sa bakuna kaya dapat na ini-encourage na sagutin ng tama at makatotohanan ang mga screening questions,” sabi ni Dr. Loida Alzona, director ng health public safety and environmental protection office ng MMDA.

Sa screening area, mahigpit ang check-up at pagsuri sa health history ng mga empleyado. Kapag mas mataas ang blood pressure o may simtomas ng COVID-19, dumadaan muna ito sa assessment.

Noong unang dalawang araw ng pagbabakuna sa MMDA, may ilang nakaranas ng adverse events pero nasa maayos na kalagayan na aniya ang mga ito.

Sa tala ng MMDA, sa 8,000 empleyado nila nasa 771 ang tinamaan ng COVID-19 at 100 dito ay active cases at naka-isolate na habang walo na ang namatay.

Hinikayat naman ni MMDA chair Benhur Abalos ang lahat ng mga empleyado nila na magpabakuna.

“Nagkakaagawan sa buong mundo ng bakuna. Please lang po magpabakuna po tayo kaagad. Importanteng mabakunahan dahil hindi lang ang empleyado ang may proteksiyon, di lang kaopisina, lalo na kaniyang pamilya,” sabi ni Abalos.

Mariing paalala naman ng mga doktor na kahit nabakunahan na, sumunod pa rin sa health protocols.

- TeleRadyo 15 Abril 2021