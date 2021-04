Mga bata nahahawa ng COVID-19, pero hindi masasabing silent spreader: doctor

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Hindi ligtas maging ang mga bata sa COVID-19 kahit pa nasa bahay lamang sila.

Ayon kay Dr. Cynthia Cuayo Juico, Medical Quality Assurance head ng Manila Doctors Hospital, ang mga kasama ng mga bata sa bahay na lumalabas para mamalengke o pumasok sa trabaho ay posibleng mag-uwi ng virus kung hindi sila maging maingat.

“Pagka lumabas, siguraduhing magpalit ng damit, maligo at 'yung gamit mo ilagay na sa labahan o ibabad na,” pahayag ni Juico.

Sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga, sinabi ni Juico na hindi masasabing silent spreader ng COVID-19 ang mga bata dahil hindi naman sila lumalabas.

“Hindi na natin masabi 'yan ngayon. Hindi naman sila lumalabas, nasa bahay lang sila pero sila 'yung nahahawa. Hindi mo masasabing spreader sila kasi ang manifestation sa kanila hindi parang sa matatanda na nagfe-fever tapos lumalabas,” sabi niya.

Sa mga bata na nagkakasakit ng COVID-19, mild lamang ang ipinakikita nilang sintomas at hindi kinakailangang maospital.

“Ang mga bata nage-fever, naguubo masakit ang katawan—ganun lang kasimple, ‘di na kailangang dalin pa sa ospital,” sabi niya.

Kailangan lamang umanong ma-hydrate ang mga bata at bigyan ng paracetamol kung kinakailangan. Binibigyan din nila ng vitamin C at zinc.

“Isa o dalawa lang ang naa-admit namin, medyo teenager na. May na-admit akong 15 and above, ang manifestation ay tulad sa matatanda na-admit namin sila sa COVID floor. Pero bihirang-bihira,” paliwanag niya.

Payo niya na mag mask ang mga kasama ng mga batang lumalabas ng bahay. Ihiwalay na ang mga bata kapag may magkasakit sa bahay.

Dagdag niya na mahalaga rin na mabigyan ng schedule ang mga bata para may “semblance tayo ng normal” at hindi napapabayaan lamang ang mga ito na nakababad sa mga gadget.



“Bigyan ng oras ang paglalaro sa computer. Ang mga bata ngayon tumataba nang husto kasi walang activity. Kailangan ang vitamin D sa mga bata. Pagka may ubo at sipon paracetamol tapos tumawag na sa doktor ninyo, wag na munang dalhin sa ospital,” sabi niya.