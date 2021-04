Home care program, alok ng ospital para sa mga pasyenteng may mild to moderate COVID-19

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nananatili pa ring punuan sa mga ospital dahil sa dami ng pasyenteng may sakit na COVID-19 kaya mas mainam ang home care para sa mga taong may mild to moderate cases.

Ayon kay Dr. Amiel Dela Cruz, chair ng Department of Medicine ng The Medical City, noong nakaraang taon pa nila pinagplanuhan ang Home Care Program ng kanilang ospital para hindi lahat ng pasyenteng may COVID-19 ay dumagsa sa kanilang ospital.

"Tamang-tama, noong nagkaroon ng surge this year, nagamit namin yan. Ang mga pasyente namin dito ay yung mga mild to moderate cases lang. Hindi pwedeng ireplace ang gamutan para sa critical kasi ang critical para sa ICU lang,” sabi ni Dela Cruz.

Sa TeleRadyo, sinabi ni Dela Cruz nitong Huwebes ng umaga na kasama ng Home Care programa nila ay ang 10-day package.

“For 10 days yun ang period na dapat binabantayan ang pasyente, minomonitor namin sila for progression of symptoms. Pinapa laboratory namin at kung kinakailangang ilipat sa ospital nandoon kami para mag advice at mag supervise sa pasyente,” sabi niya.

Sa 200 naka-enroll, sinabi ni Dela Cruz na 119 na ang nakapagtapos ng programa.

“Doon sa nakatapos ng program, 28 doon ang tinulungan naming makapasok sa ospital yung iba diretso na sa Medical City pero talagang nagkaroon ng pagkakataon kahit Medical City at pasyente namin hindi namin ma-accomodate, tumutulong naman yung team na maghanap ng malilipatang ospital,” sabi niya.

May tatlong paraan para makapag-avail ng naturang programa.

“Pag nagpunta sa emergency room at nakitang mild to moderate, merong booth sa labas ng ER namin nandoon na yung staff ng Home Care program na mag-assist sa inyo. Pwede naman kung dati na kayong pasyente ng Medical City may doktor kayo sa Medical City doctor niya mismo ang mag-rerecommend. Thirdly, you can call the Medical City pwede silang tumawag sa trunkline ng Medical City 8988-1000 at 8988-7000 loc. 6413,” sabi niya.

Sa ngayon, nasa 80 porsiyentong puno ang kanilang emergency room kumpara noong nakaraang linggo na talaga aniyang punuan at wala nang kwartong paglagyan ang mga bagong pasyente.

“Tumawag ako ngayong umaga lang, 80 percent full ang aming ER. Siguro kaya nagkaganun medyo nabakante ang aming ICU, maaaring nasa regular room na yung iba kaya nakaakyat na yung pasyenteng dating naiipon sa ER namin,” sabi niya.

- TeleRadyo 15 Abril 2021