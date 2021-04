Higit 20 illegal shuttle, huli sa i-ACT ops sa Laguna

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Umabot sa 26 ang mga shuttle service ng mga pribadong kompanya na nahuling kulang sa dokumento at ibang rekisitos sa isinagawang anti-colorum operation ng Inter-Agency Council for Traffic sa Sta. Rosa, Laguna, Huwebes ng umaga.

Karamihan sa mga ito ay mga van at isang coaster bus.

I-ACT apprehends 26 “illegal” shuttle services which failed to present complete LTO requirements during its anti-colorum operation in Sta. Rosa, Laguna



Pinuntahan ng i-ACT Special Operations Unit kasama ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB), Highway Patrol Group at Coast Guard ang 2 exit ng Southern Luzon Expressway sa Eton at Sta. Rosa.

Ayon sa i-ACT, ito ang pinakamaraming bilang ng mga nahuli nilang illegal shuttle service sa isang operasyon nitong mga nakaraang linggo.

Mas maaga sa karaniwang oras ng mga operasyon ng i-ACT ang pagpunta nila sa lugar kaya sunod-sunod ang mga nahuli nila mula nang magsimula ng alas-5 ng umaga.

Apat ang kailangan ipakita ng mga shuttle na provisionary requirement ng LTO—contract of lease, passenger insurance, authorization ng kompanya sa driver, at body markings ng kompanya.

Kaya kung wala ang isa sa mga ito ay matitiketan sila.

Dadalhin ang mga shuttle sa impound ng LTFRB sa Pampanga.

Aabutin sa P200,000 ang multa para mabawi ang mga van pero nasa P1 milyon naman ang tubos sa coaster bus.