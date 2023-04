Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Ano nga ba ang tamang paraan ng paghahati-hati ng ari-arian ng isang yumaong magulang?

Sa isang panayam ng TeleRadyo, ipinaliwanag ni Atty. Andrea Yasay, isang family law practitioner, ang tamang paraan ng pagpaparte ng iniwang yaman ng isang yumao.

Ani Yasay, kung walang last will and testament na naiwan ang yumaong magulang, mapupunta ang ari-arian nito sa ikanyang mga heir o tagapagmana katulad ng asawa at mga anak nito.

Kung wala namang anak ang namayapa, ang asawa at mga magulang naman ng namatay ang maghahati sa mana.

“Ngayon, kunyare ang naiwan lang is yung asawa, ang mangyayari po diyan yung asawa, makikihati po siya doon sa magulang nung namayapa. Depende po kasi ito sa naiwan na tinatawag nating tigapagmana o heirs, yung fraction or proportion ng naiwan, kung walang naiwan na last will and testament," aniya.

Pero kung may last will and testament naman ang yumao, ang hatian ay nakasalalay sa nasasaad sa dokumento.

"Yung mag-go-govern ay yung last will and testament, subject din sa mga restrictions na nakasaad sa batas,” ayon kay Yasay.

Pagdating naman sa hatian sa lupa, pwede itong paghatian sa pamamagitan ng extrajudicial settlement kung nakapangalan pa rin ito sa yumao, aniya.

"Pwede po yang extrajudicial settlement ng estate kung meron po tayong requisites...Una wala pong utang dapat yung namayapa. Pangalawa, yung mga tagapagmana niya nagkasundo-sundo na ganoon ang course of action, yung extrajudicial nila."

"Pangatlo, dapat yung heirs ay nasa right age at kung merong menor de edad, meron siyang representative," payo ni Yasay.

--TeleRadyo, 14 Abril 2023