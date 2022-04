Watch more News on iWantTFC

Baha pa rin sa bahagi ng Iloilo at Capiz dahil sa Bagyong Agaton. Apektado naman ng landslide ang bahagi ng Negros Occidental at Cebu. Sa Davao City, nasagip ang batang nabagsakan ng gumuhong lupa at bato. Nagpa-Patrol, Rolen Escaniel. TV Patrol, Miyerkoles, 13 Abril 2022