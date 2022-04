Watch more News on iWantTFC

MAYNILA—Nakabalik na ang mga mangingisdang Dingalenyo sa Aurora bitbit ang naglalakihang yellowfin tuna at blue marlin nitong Martes, at ayon sa mga awtoridad, libo-libong kilo kada araw ang nahuhuli nilang isda.

Ayon sa tala ng municipal fisheries office ng Dingalan, kada araw ay aabot sa lampas 2,300 kilos ng yellow fin tuna ang nahuhuli sa kanilang karagatan.

Nitong Marso, umabot 39 na toneladang yellow fin tuna ang nahuli sa Dingalan, bukod pa riyan ang mga blue marlin na sagana rin sa lugar.

Kadalasan ay higit 100 kilo ang inaabot ng isang blue marlin na kanilang nahuhuli.

Sa video ng netizen na si Dolly Napili, makikitang limang katao ang nagtutulong-tulong sa pagbuhat ng 180 kilo ng blue marlin.

Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, peak season ngayon ng mga tuna at blue marlin kung kaya’t asahan ang magandang supply mula sa Central Luzon.

Nasa 90 porsyento umano ng huli sa Dingalan ay ibinibiyahe sa Malabon City, habang ang 10 porsyento ay naiiwan para sa palengke ng bayan.

Ang Dingalan ay malapit sa eastern side ng Philippine Rise na kilalang tuna highway o lugar kung saan namamalagi ang mga mamahaling yellow fin tuna.

Noong 2017, nasa 3,000 ektarya ng Philippine Rise ang idineklarang "protected food supply economic zone" kung saan pinahihintulutan ang pangingisda para sa pagkain.—Ulat ni Reiniel Pawid, ABS-CBN News