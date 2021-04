Mga tsuper na nawalan ng trabaho, sakop ng CAMP Tourism program para sa ayuda: DOLE

Watch more in iWantTFC

Pwede nang mag-apply para sa ayuda ang mga tsuper sa ilalim ng CAMP Tourism program ng Department of Labor and Employment (DOLE).

Paliwanag sa TeleRadyo ni DOLE Secretary Silvestre Bello III, pinalawak na nila ang sakop ng COVID-19 Adjustment Measures Program o CAMP para maraming benepisyaryo ang matulungan ngayong pandemya.

Pasok anya sa CAMP Tourism ang sektor ng transportasyon.

"Paano ka makapunta sa tourist destination kung walang transportation? Because of that, sinama namin 'yung mga nawalan ng trabaho na mga driver, 'yung mga tricycle driver, we even categorized them as tour guides," sabi ni Bello.

- TeleRadyo 13 Abril 2021