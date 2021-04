Mga nagdasal sa Manila Golden Mosque sa pagsisimula ng Ramadan, mas kaunti dahil sa MECQ

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Mangilang-ngilan lamang ang nagtungo ngayon sa Manila Golden Mosque sa Quiapo para salubungin ang Ramadan. Martes ang pagsisimula ng pag-aayuno ng mga Muslim na panahon rin ng kanilang pagninilay-nilay at pagdarasal.

Karaniwang daan-daang Muslim ang nagpupunta sa lugar taon-taon pero dahil sa COVID-19 pandemic limitado lang ang pwedeng pumasok sa mosque.

Pero ayon sa ilan sa mga nagpunta sa lugar, mas mabuti na ngayong taon kumpara noong nakaraang taon na bawal talaga ang mass gathering sa ilalim ng enhanced community quarantine.

Nananatiling 10 percent ang capacity na pinahihintulutan ngayon kaya kaunti lang ang nagdasal sa loob ng Golden Mosque. Maaga rin itong nagsabi sa Muslim community sa Quiapo kaya ang iba ay sa bahay na lang din nagdasal.

Ayon sa administrator ng Manila Golden Mosque, nag-ingat lang din sila at sumusunod sa guidelines ng Inter-Agency Task Force. Sa ngayon may 65 active cases ang Quiapo kaya dapat may suot na face mask ang lahat ng pupunta sa mosque.

Ang Ramadan ang pinaka-sagradong buwan para sa mga Muslim kaya nakikiusap din sa pamunuan ng Manila Golden Mosque at iba pang mosque sa Maynila na kung pupunta para magdasal ay magsuot ng face mask at sa lahat ng oras ay sundin ang minimum health protocols.

- TeleRadyo 13 Abril 2021