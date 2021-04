ECQ at surgical lockdown sa ilang lugar sa Boracay hanggang Abril 14: Mayor Bautista

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nakatakdang magtapos ang enhanced community quarantine at surgical lockdown sa ilang mga lugar sa Boracay Island sa bayan ng Malay sa Aklan sa Miyerkoles.

Pero ayon kay Malay Mayor Frolibar Bautista, nakadepende ang pagbabago ng lockdown status sa lugar sa dami ng panibagong aktibong kaso.

“Tingnan natin kung hanggang bukas, kung meron pa bang positibo. Kung wala na, baka ma lift na natin lockdown sa ating barangay,” ayon kay Bautista.

Naka-ECQ ang Barangay Balabag habang naka-surgical lockdown naman ang Barangay Manocmanoc hanggang Abril 14.

Sakop ng Barangay Balabag ang Station 1 at 2 ng Boracay Island.

“As of kahapon, 14 na lang sa Barangay Balabac at 27 sa isang barangay naka surgical lockdown din ang dalawang sitio. Aabot tayo ng 50 na lang ang case namin as of today,” sabi ni Baustista.

Samantala, mahigpit ang ipinatutupad nilang protocol laban sa mga turistang gumagamit ng pekeng RT-PCR results. Nagpapatupad rin ng quarantine pass para sa mga residente at turista.

“Very strict, meron tayong validating team. Meron tayong QR code, malalaman yan ng validating team tapos iche-check yan sa clinic kung ano bang laboratory kayo nagpakuha ng test saka bine-verify yan kung totoo o hindi,” sabi niya sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga.

Banggit ng alkalde na nasa 122 na ang mga taong nahuling nameke ng RT-PCR result at nasampahan na sila ng mga kaso.

“At saka idineklara yan ng bayan ng Malay na persona non grata yang 122 na nameke ng RT-PCR result,” sabi ni Bautista.

Sa kabila ng lockdown, tuloy ang pagpasok ng mga turista na kailangang magpakita ng negative RT-PCR.

“Safe naman yung mga tourist na makakapasok. Ang mga residents natin hindi basta basta makalabas kasi bawat household isa lang ina-allow natin na quarantine pass,” sabi niya.

Bagamat ipinagbabawal pa ang mass gathering at pagbubukas ng mga bar, tuloy naman ang operasyon ng mga restaurants pero limited lamang ang kanilang kapasidad.

- TeleRadyo 13 Abril 2021