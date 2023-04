Watch more on iWantTFC

Sisilipin ng lokal na pamahalaan ng Tanay, Rizal ang reklamong paniningil ng environmental fee sa isang barangay nang walang ibinibigay na resibo, sabi ngayong Miyerkoles ng isang opisyal.

Ayon kay Jeffrey Pino, acting administrator ng Tanay, ang mga opisyal ng Barangay Daraitan ang siyang namamahala sa paniningil ng P20 environmental fee para sa mga naliligo sa ilog sa lugar.

Tiniyak ni Pino na nabibigyan ng official receipt ang lahat ng turistang bumibisita at iimbestigahan umano ang reklamong hindi pagbibigay ng resibo.

"We will address that immediately," ani Pino sa panayam ng Teleradyo.

— Ulat ni Hannahlyn Tomaquin, ABS-CBN News intern