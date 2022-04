Suspek sa pagpatay ng ina, 2 anak sa Cainta arestado

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA—Naaresto na ng pulisya sa Tarlac ang isang suspek sa pagpatay sa dalawang bata at ang kanilang ina sa Cainta nitong Abril 6.

Nagawang patayin ng suspek ang mga biktima matapos umanong sumigaw ang mga ito nang maaktuhan ang salarin habang nagnanakaw, ayon kay Pol. Col. Orlando Carag, hepe ng Cainta Police.

"Nung nakuha niya gamit, naalimpungatan. Nagisisigaw 'yung ma-edad na pinagsasaksak niya. Nagising dalawang bata, nagsisigaw, natuliro na siya. Tinapos na 'yung tatlo," ani Carag.

Sa inisyal na imbestigasyon ng Cainta PNP, hindi bababa sa 3 saksak ang tinamo ng mga biktima mula sa suspek

Edad 4 at 7 ang mga bata habang ang kanilang ina ay 24.

Bukod sa kaso ng pagpatay sa Cainta, napag-alaman ng mga awtoridad na may patong-patong na kaso ang suspek mula pa noong 2013

"We found out na maraming po siyang dating kaso. Nakulong na po siya sa kasong rape. Mayroon din siya gunrunning at last February, mayroon siyang kaso ng murder sa Cavite," ani Carag.

Tinitingnan din ng mga awtoridad ang posibilidad na marami pang kinasasangkutang krimen ang suspek.

"Baka may nagawa siya dati na 'di na lang nag-complaint o unidentified kasi parang ang dali na lang sa kaniya pumatay," ani Carag.

Tatlong bilang ng kasong murder at robbery ang mga kasong pinagaaralang isampa sa suspek.—Ulat ni Jeff Caparas, ABS-CBN News