Lasing na SUV driver nakabangga ng 3 pang sasakyan

Isang SUV driver ang nakabangga ng hindi lang isa, kundi 3 sasakyan sa kahabaan ng Grants Street ng Barangay Sangandaan sa Quezon City.

Walang nasaktan sa pangyayari, ngunit problemado ang mga may-ari ng mga sasakyan, dahil kung kailan maluwag naman ang daan at mataas na ang sikat ng araw ay doon pa sila nabangga.

Rumesponde agad ang ating kapulisan kasama ang LTO I-ACT Anti-Drunk and Drugged Enforcement Unit upang imbestigahan ang aksidente.

Tumambad sa mga operatiba ang nangangamoy alak na SUV driver kaya isinailalim agad siya sa field sobriety test at alcohol breath analyzer test.

Gumegeweng ang lakad ng nasabing driver na nasa 0.314 percent ang blood alcohol concentration.

Siya ay nasa kustodiya na ng pulisya at nahaharap sa kasong Reckless Imprudence Resulting to Damage to Property at paglabag sa Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013.

Habang papalapit ang Semana Santa ay mas paiigtingin ng mga operatiba ang kampanya laban sa drunk and drugged driving lalo na at maraming bibiyahe ngayong linggo.

ABS-CBN News, April 12, 2022