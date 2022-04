4 'most wanted' arestado sa QC, Caloocan

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA—Dalawang magkakahiwalay na operasyon nitong Lunes sa Quezon City at Caloocan City ang nagresulta sa pagkakaaresto ng 4 sa most wanted ng ilang lugar sa Quezon City.

Ikinasa ang isang operasyon para arestuhin ang mga akusado na pang number 8, 9 at 10 ng "most wanted" ng Masambong Police Station sa Quezon City.

Inihain ang warrants of arrest laban sa naunang dalawang suspek sa kani-kanilang tahanan para sa kasong paglabag sa Anti-Violence against Women and Their Children Act of 2004.

Ang ikatlong akusado ay may kasong theft.

Naaresto ang ikaapat na suspek sa kanyang bahay sa Brgy. Capri, Novaliches, Quezon City.

Ang tinaguriang number 10 "most wanted" ng Novaliches Police Station 4, siya ay may nakabinbing warrant of arrest para sa kasong robbery with rape.

Aabisuhan na ang mga hukumang pinagmulan ng mga utos ng pagdakip tungkol sa pagkaaresto ng mga suspek.—Ulat ni Nico Bagsic, ABS-CBN News