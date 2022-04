Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Pumalo na sa 13 ang nasawi dahil sa dengue sa Zamboanga City, ayon sa kanilang city health officer ngayong Martes.

Nagdeklara na ng dengue outbreak ang siyudad matapos makapagtala ng 893 kaso ng dengue mula Enero.

Sabi ni Dr. Dulce Amor Miravite ng Zamboanga City Health Office, tumaas ang kaso ng dengue nitong mga nakaraang buwan bunsod ng mga pag-ulan.

"Based on our data previously, nakikita natin na talagang every 2 to 3 years, tumataas po 'yung cases ng dengue dito sa city. So 'yung last outbreak po namin was 2019," aniya sa panayam sa TeleRadyo.

May edad na 1 buwan hanggang 11 anyos ang namatay dahil sa dengue sa siyudad.

Nakikipag-ugnayan na ang City Health Office sa Department of the Interior and Local Government para paigtingin sa mga barangay ang 4S strategy laban sa sakit:

Search and destroy mosquito-breeding sites

Self-protection measures

Seek early consultation of symptoms

Support spraying/fogging to prevent further outbreaks

Kabilang dito ang pagpapanatili na malinis ang kapaligiran, pagsusuot ng long pants at long sleeves, paggamit ng mosquito repellant at pagpapausok o misting sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue.

Dagdag ni Miravite, ipinatutupad na rin ang dengue fast lane sa mga ospital.

Pinapayuhan din niya ang publiko na magpakonsulta agad kung nakararanas ng mga sintomas ng dengue, gaya ng lagnat at pananakit ng katawan. Ito ay dahil kapareho aniya ang sintomas ng COVID-19 at dengue.

"Actually, we have cases na infected siya with dengue and then infected din with COVID," ani Miravite.