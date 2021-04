Kaso ng UK, South African variants ng COVID-19 nadagdagan pa

Watch more in iWantTFC

Patuloy na nakapagtatala ng bagong variant ng COVID-19 virus ang Department of Health. Sa pinakahuling report ng ahensiya, lumabas na nadagdagan pa ng 170 ang na-detect na UK variant cases at may 192 bagong kaso ng South African variant. Nagpa-Patrol, Raphael Bosano. TV Patrol, Lunes, 12 Abril 2021