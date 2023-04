Mga binaha sa Davao del Sur, nakabalik na sa mga bahay

Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Nakauwi na sa kanilang mga bahay ang mga residente ng Davao del Sur na kinailangan lumikas mula sa kanilang mga bahay matapos bahain ang ilang bahagi ng lalawigan nitong Linggo dahil sa pag-ulang dulot ng isang low pressure area.

Sa Barangay Tacul sa bayan ng Magsaysay, abot sa 146 pamilya ang apektado ng pagbaha.

“Isang evacuation center na lang ang ating na-monitor na may mga IDP (internally displaced persons) pa rin tayo, dahil nga yung sira yung bahay, but the rest, nakauwi na rin, nakauwi na, especially from Magsaysay, Sta. Cruz, and Davao City na mga evacuees,” ayon kay Office of Civil Defense Region 11 Director Liza Mazo.

Ayon kay Mazo, dati nang binabaha ang Magsaysay at maging ang bayan ng Santa Cruz sa nasabing lalawigan.

Patuloy aniyang naghahanap ang lokal na pamahalaan ng mga posibleng relocation site bilang long-term na solusyon sa mga pagbaha.

“Tayo sa Office of Civil Defense, we provide technical assistance, and sa mga local government units, kausap natin local chief executives at mga DRRMO offices. Ang lagi nating sinasabi yung long-term investment on mitigation na hindi paulit-ulit yung ganitong pangyayari na alam nating floodplain, so one of our recommendations is yung relocation,” aniya.

“Sa ngayon, itong mga lugar, meron namang mga relocation sites ang mga local government units, [yung] iba lang, mahirap lang talaga maghanap ng lugar at ng resources for them,” paliwanag niya.

— TeleRadyo, 11 Abril 2023