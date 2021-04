Pamimigay ng 'ECQ ayuda' hamon umano para sa malalaking lungsod - DILG

Watch more in iWantTFC

Aminado ang Department of the Interior and Local Government (DILG) na hirap ang mga lungsod na may malalaking populasyon kagaya ng Quezon City sa pamamahagi ng ayuda. Pero sa isang barangay sa Antipolo City, maayos at may sistema ang pamimigay ng tulong. Nagpa-Patrol, Raya Capulong. TV Patrol, Sabado, 10 Abril 2021