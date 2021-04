Dagdag na pagpapatrolya sa West PH Sea iniutos ng AFP chief

Watch more in iWantTFC

Magpapadala ng mga karagdagang barko ang Armed Forces of the Philippines matapos madokumento ng ABS-CBN News ang pangha-harass ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Taliwas sa unang pahayag ng militar, hinimok ngayon ng hepe ng AFP ang mas madalas na media coverage sa lugar para makatulong sa pagmamanman at pagbabantay ng militar doon. Nagpa-Patrol, Michael Delizo. TV Patrol, Linggo, 11 Abril 2021