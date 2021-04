ALAMIN: Tamang pag-aalaga sa bahay ng pasyenteng may COVID-19

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Dumarami pa rin ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa at hirap na ring makatugon ang mga ospital para tulungang lunasan ang karamdaman ng mga pasyente.

Dahil dito, maraming pamilya ang nagdedesisyon na mag home care na lamang. Pero payo ng isang eksperto, hindi lahat ng COVID-19 patients ay puwede sa home care.

“Hindi lahat puwede sa home care. Titingnan [ang] clinical status ng tao kung may edad na, risk factors, hindi lang mild ang sakit, yung maaga pa lang dapat nag-establish na ng contact with health care professional para tulungan tayong magdesisyon kung puwede bang sa bahay o dapat nasa ospital ang pasyenteng ito,” ani Dr. Anna Ong-Lim, isang pediatric infectious disease expert.

Ayon kay Lim, dapat na ikonsidera kung ang inaalagaang pasyente sa bahay ay hirap sa paghinga, hinahapo at may ibang iniinda sa katawan. Dapat aniyang madala na sa ospital ang pasyente kung malubha ang kaniyang nararamdamang mga sintomas.

“We need to think through the step, baka kasi akala natin tipikal na pag-aalaga lang ng may sakit sa bahay. Yung karagdagang component nito yung pag-iwas sa pagkakahawa,” sabi niya sa panayam sa programang Your Daily Do’s sa TeleRadyo, Sabado ng umaga.

Hindi umano dapat maging kampante ang pasyente kung mayroon siyang mild COVID-19 o siya ay asymptomatic.

“Ang kailangan lang na tulong sa kanila ay yung ginagawa natin sa karaniwang sakit tulad ng pagbibigay ng paracetamol kung may lagnat, o kung may ubo’t ipon, yung nakagawian nilang gamot na ginagamit, and of course, making sure that the person is able to eat and drink properly. Kasi kung ‘di na na-achieve yun baka hindi na natin kayang alagaan sa bahay,” sabi niya.

Paalala ni Lim na dapat alam ng mag-aalaga ang mga dapat bantayan sa pasyenteng may COVID at kung kailan ito dapat dalhin na sa ospital.

“Ang COVID, isang sakit ng respiratory system yung primary na sintomas, doon talaga nakatuon. Hinahapo, mabilis na paghinga, ‘di makapagsalita ng kumpleto o mismong ang pasyente ang nagsabing hindi makahinga, that means that patient needs to go to the hospital right away,” payo niya.

Mahalaga aniya na mayroong handang thermometer, mga gamot sa lagnat, ubo o sipon at maintenance medicine ng pasyente. Mainam din na magkaroon ng pulse oximeter kung kayang bumili nito para may dagdag impormasyon na pwedeng ipasa sa doktor tungkol sa oxygen saturation level ng pasyente.

Kung mayroon silang dati pang iniinom na supplements, mainam na ituloy din lamang ito.

Sinagot din ni Lim ang tanong kung kailangan bang may nakahandang oxygen tank sa bahay.

“Kung you will choose to have it, then you need to know how to use it and you need to realize hindi yan pang matagalan sa set up ninyo. It’s to buy you a little time and move you to a facility,” sabi niya.

Importante aniya na agad mag-isolate at wag magkabaka-sakaling hindi COVID kapag nilagnat, may ubo at sipon at nagkaroon ng sore throat.

“I think very important yung emphasis on isolation and quarantine. Kung mayroong isang very critical point na maaaring wala sa isip ng mga tao o maybe naisasantabi nila kasi medyo natataranta doon sa pag-aalaga nung may sakit mismo ay yung concern about isolation and quarantine," sabi niya.

"In fact, kung you will choose to stay at home isa yun sa kailangang isipin, kaya ba nating i-maintain ang isolation and quarantine dito sa ating pamamahay,” sabi niya.

Bukod dito, mahalaga din aniyang masunod ang health protocols maging sa mga bahay tulad ng pagsusuot ng face mask, paghuhugas ng kamay at physical distancing.

- TeleRadyo 10 Abril 2021