Mga konsulado, embahada handa na sa overseas absentee voting

Watch more News on iWantTFC

May higit 1.6 milyong overseas voters sa iba't ibang panig ng mundo at handa na ang mga konsulado at embahada sa buong mundo para sa pagsisimula ng overseas absentee voting sa Abril 9. Nagpa-Patrol, TJ Manotoc. TV Patrol, Sabado, 9 Abril 2022.