Pila sa ayuda sa Cubao Elementary School, umabot na sa EDSA

Halos napuno na ng mga taong kukuha ng ayuda ang buong paligid ng Cubao Elementary School at umabot na ang pila hanggang EDSA Biyernes ng umaga.

May mga taong alas-2 pa lamang ng madaling araw ay nagtungo na sa lugar para mauna sa pila. Pero sinusunod dito ay ang stub sa barcode ng SAP form ng mga beneficiaries.

Huwebes nang mabigyan ng ayuda ang mga may stub number sa barcode na nagsisimula sa 1, 2 at 3. Ngayong umaga naman ay mabibigyan ng ayuda ang mga may stub sa barcode na nagsisimula sa 4,5 at 6.

Sa kabila nito, marami pa rin mga residente ang nagtungo sa lugar kahit hindi pa nila schedule dahil natatakot na baka hindi sila makakuha ng ayuda.

Karamihan sa mga umaasang makatatangap ng ayuda ay nakasandal na sa pader ng paaralan sa gilid ng kalsada habang naghihintay.

Pinapakiusapan naman sila ng mga opisyal ng barangay na panatlihin ang physical distancing.

Sa kabuuan, nasa 6,800 ang mga beneficiaries sa Barangay E. Rodriguez na hahatiin sa tatlong araw na pamamahagi ng cash assistance.

Sa Las Piñas naman, maagang pumila sa Almanza Elementary School ang ilang mga residente sa Barangay Almanza Uno para makatanggap ng financial assistance mula sa pamahalaan.

Nasa 124,435 ng mga residente ng Las Piñas ang nakatakdang makatanggap ng ayuda mula Abril 9 hanggang sa katapusan ng buwan.

Pero nasa 10,000 katao lang ang pinapipila sa mga distribution centers sa 20 barangay sa lungsod ngayong araw. Nasa 500 katao lamang ang bibigyan ng ayuda kada barangay, kada araw para iwasan ang pagdagsa ng mga tao.

Inaalam muna kung nasa listahan ang residente ng makatatanggap ng ayuda bago papasukin sa paaralan. Inuuna ang mga senior citizens at PWDs.

- TeleRadyo 9 Abril 2021