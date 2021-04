High school graduates maaaring mag-apply bilang contact tracer

Watch more in iWantTFC

Papayagan nang mag-apply bilang contact tracer ang mga high school graduate. Samantala, hinihiling ng Department of the Interior and Local Government na gawing tatlong buwan ang serbisyo ng mga kukuhaning coronavirus disease (COVID-19) contact tracers. Nagpa-Patrol, Zen Hernandez. TV Patrol, 9 Abril 2021.