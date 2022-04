Watch more News on iWantTFC

MANILA – Dagsa na ang mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange (PITX) sa huling weekend bago ang Semana Santa, ayon sa isang opisyal na ito.

Ayon kay PITX corporate affairs head Jason Salvador, mas marami nang pasahero ngayon sa terminal kumpara noong bago magkapandemya.

“Magmula pa nu’ng last weekend, nakakaranas na tayo ng napakataas na volume ng mga pasahero. In fact nag-a-average po tayo ng around 91,000 passengers per day. And may mga ilang araw pa diyan na lumagpas pa po tayo ng 100,000,” aniya.

“At dito nga ngayong weekend, going towards the Holy Week inaasahan natin na papalo pa ito mahigit sa 100,000.”

Ayon kay Salvador, maaari pang dumami ang mga magbibiyahe pauwi sa mga probinsya sa darating na Miyerkules o Huwebes.

Dumarami na rin ang mag pasahero sa mga paliparan, ayon kay Manila International Airport Authority (MIAA) general manager Ed Monreal.

“In terms of domestic travels, hindi pa, hindi pa tayo umaabot sa pre-pandemic figures, but medyo malapit na po tayo, we’re about 80 percent level of pre-pandemic figures in relation to domestic travel,” ani Monreal.

“Sa international inbound naman, at mga bimibiyahe, sa inbound tumataas na po dati sa mga 1,000, 5,000 lang ho ang pinakamarami natin, nagyon umabot na tayo ng 10,000-15,000 arrivals per day.”

Gayunpaman, sabi ni Monreal, patuloy ang kanilang pagpapatupad ng mga health protocols sa mga paliparan.

“Kailangan po talaga, strictly wearing of mask. Sundan ang lahat ng health protocols. Kami naman po ay nagpapatuapd ng disinfection oras-oras, araw-araw ho para ho ma maintain ang ating kalinisan at ang ating kaayusan sa paliparan,” aniya.

Ayon din kay Salvador, patuloy rin ang paalala nila sa kanilang mga pasahero na iwasang kumain o tumanggap ng tawag habang nagbibiyahe para hindi nila kailangan ibaba ang kanilang mga face mask. – TeleRadyo, 8 April 2022