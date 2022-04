Watch more News on iWantTFC

Kumalat sa social media ang bahagi ng isang senior high school module kung saan tila negatibo ang pagsasalarawan kay presidential candidate at Vice President Leni Robredo. Nagpaliwanag naman ang Department of Education at humingi ng tawad. Nagpa-Patrol, Arra Perez. TV Patrol, Biyernes, 8 Abril 2022.