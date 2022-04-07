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Pacquiao ipinaliwanag ang pahayag tungkol kay De Lima

ABS-CBN News

Posted at Apr 07 2022 08:08 PM

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Nagpaliwanag si presidential candidate Manny Pacquiao tungkol sa naging pahayag niya tungkol kay Sen. Leila de Lima sa ginanap na debate noong Linggo kung saan sinabi nitong dapat pabilisin ang paglilitis sa kaso ng kilalang kritiko ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Huwebes, 07 Abril 2022

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