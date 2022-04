Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Balik-kulungan ang isang umano'y miyembro ng sindikato habang tiklo rin ang isa niyang kasama matapos silang kumagat sa isang buy-bust operation ng pulisya sa Navotas City.

Ayon kay Police Col. Dexter Ollaging, hepe ng Navotas PNP, mga natitirang miyembro ng umano ng Legazpi drug group ang dalawang inaresto sa Barangay San Roque.

Ang nasabing drug group ang isa sa mga nagbabagsak ng shabu umano sa Navotas. Namatay ang kanilang lider noon Pebrero 12, pero tuloy pa rin ang operasyon ng grupo.

Nakipag-transaksyon ang grupo umano sa isang alyas Mario, na kanang kamay ng tumatayong lider ngayon ng grupo.

Nakumpiska umano mula sa kaniya at sa kaniyang kasama ang nasa P138,000 halaga ng hinihinalang shabu.

Aminado naman si Mario na siya ay nagbebenta ng droga.

Mahaharap sa kasong paglabag ng Comprehensive Dangerous Drugs Act at illegal posession of firearms and ammunition ang mga suspek. – Ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News