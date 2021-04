Pamimigay ng ayuda sa Bacoor, tigil muna dahil sa COVID cases: Lani Mercado

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Hindi matutuloy ang pamamahagi ng enhanced community quarantine ayuda ngayong Miyerkoles sa Bacoor dahil isinara ang city hall matapos na magpositibo ang ilang mga kawani nito sa COVID-19.

Sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga, sinabi ni Mayor Lani Mercado-Revilla na kasado na sana sila sa pamimigay ng ayuda ngayong Miyerkoles pero nagpasya silang ipagpaliban muna ito dahil sa mga posibleng pagkalat ng COVID-19 sa city hall, lalo na sa tanggapang nangangasiwa ng ayuda.

“Naalarma lang kami kagabi nang tumawag Department head ng City Treasurer’s Office dahil may isa kaming empleyado na nagkaroon ng senyales na COVID positive,” pahayag niya.

“We will wait for it. Pero ang mga empleyado ng City Tresurer’s Office magkakaroon ng antigen testing para lang sigurado dahil napakahirap niyan kung ang bumababa po ay aming City Treasurer’s Office sa mga barangay tapos may contamination. Baka pati yung bibigyan namin ng ayuda ma-contaminate din,” dagdag niya.

Bukod sa City Treasurer’s Office, dalawang empleyado din ng City Legal Office ang nagpositibo sa COVID-19.

“So nagdesisyon ang aming administrasyon na magsara muna, mag-disinfect muna dahil napakahirap kung kami ang nagiis-spread ng virus sa ating mamayan,” sabi ng alkalde.

Paliwanag ni Revilla na pwedeng ibang opisina ang mamigay ng P1,000 na ayuda kaya humihingi ng paumanhin ang alkalde sa mga taga Bacoor na hindi tuloy ang pamimigay ng ayuda ngayong araw.

Susulat din aniya ang lokal na pamahalaan sa Department of Social Welfare and Development para humingi ng extension sa pamamahagi ng ayuda.

“We will be writing a letter to the DSWD 4A para banggitin na suspendido muna for the next few days ang ating pong pagbibigay ng ayuda and we will appeal for an extension dahil po talagang di po biro ito,” sabi niya.

Balik operasyon ang city hall sa Lunes matapos ang disinfection pero hindi pa tiyak kung kailan talaga ang simula ng ayuda dahil nakadepende din ito sa resulta ng antigen test ng mga empleyado.

“Aayusin po muna namin ang sitwasyon sa City Treasurer’s Office. Sana po maintindihan ng ating mga kababayan yung proseso. Hindi po ganun-ganun na ibang tao na lang magdi-distribute ng pera. May mga sistema po. May proseso kaya umaapila po kami sa ating mga kababayan,” sabi ni Revilla.

Isang buwan ang nakalipas nang may 236 active COVID cases ang Bacoor. Ngayon, umakyat na ito sa 1,367 active cases. Puno na rin aniya ang mga ospital sa lungsod at mahaba na ang nasa listahan ng waiting list.

- TeleRadyo 7 Abril 2021