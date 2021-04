Mga lokal na opisyal binalaan kontra sa maling pamimigay ng ayuda sa NCR Plus

Watch more in iWantTFC

MAYNILA—Binigyang-diin ng Department of the Interior and Local Government na ipamahagi nang tama at nasa oras ng mga lokal na opisyal ang ayuda ng gobyerno para sa mga residente ng NCR Plus.

Mayroon lamang 15 araw ang mga mayor na ipamahagi ang ayuda in cash o 30 araw in kind, ayon kay DILG Undersecretary Martin Diño.

Ang mga lalabag dito ay maaaring maharap sa kaso, aniya.

"Hindi lang po namin kayo ipatatanggal, ang gusto ni Presidente makulong na kayo, 'yung mga gagawa ng pamimili, 'yung iba kokotongan pa ang binigyan," aniya sa phayag sa ABS-CBN Teleradyo.

Inilagay sa enhanced community quarantine ang Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal hanggang Abril 11 upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.