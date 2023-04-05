Home  >  News

PatrolPH
TV Patrol

Isa sa umano'y utak sa Degamo slay pinakakasuhan

ABS-CBN News

Posted at Apr 05 2023 07:44 PM

Watch more on iWantTFC

Pinakakasuhan na ng mga prosecutor ng Department of Justice si Marvin Miranda, na isa sa mga utak umano sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Pinag-aaralan din ng DOJ ang iba pang kasong isasampa laban sa suspek at sa pinaka-mastermind umano na si Rep. Arnolfo Teves Jr. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Miyerkoles, 5 Abril 2023

Bisitahin ang Patrol.PH para sa iba pang mga balita.
Read More:  PatrolPH   Tagalog news   Roel Degamo   Degamo slay   Degamo killing   Marvin Miranda   Department of Justice   Arnolfo Teves Jr  