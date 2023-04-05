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PPA dismayado na walang online ticketing system ang ilang shipping company

ABS-CBN News

Posted at Apr 05 2023 07:35 PM

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Inaasahan na ng pamunuan ng Batangas Port na may mga pasaherong patungong Romblon ang posibleng ma-stranded ngayong gabi ng Miyerkoles. Gaya rin ng inaasahan, bumuhos na ang mga pasahero sa pantalan para makahabol na makauwi sa kanilang probinsiya. Nagpa-Patrol, Raphael Bosano. TV Patrol, Miyerkoles, 5 Abril 2023

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