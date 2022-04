Pulis patay sa anti-illegal gambling operation sa Laguna

Watch more on iWantTFC

Isang pulis ang patay matapos umano manlaban ang isang suspek sa anti-illegal gambling operation sa bayan ng Pangil, Laguna.

Ayon sa Pangil Municipal Police Station, nagsagawa sila ng operation laban sa isang umano’y ilegal na tupada sa Barangay Sulib kung saan inaresto ang tatlong lalaki.

Nagpumiglas umano ang isa sa mga ito at biglang kinuha ang service firearm ng arresting officer at pinaputukan ng baril.

Dead on the spot ang pulis habang dali-daling tumakbo at tumakas ang suspek.

Natunton at muling nahuli ang suspek sa ginawang follow-up operation sa katabing bayan ng Paete.

Nabawi sa kaniya ang baril ng pulis na nagsilbi ring murder weapon sa krimen.

Ipinangako ng Laguna PNP na magpapaabot sila ng tulong-pinansyal at iba pang benepisyo sa naulilang pamilya ng kanilang kasamahan na nasawi sa insidente. – Ulat ni Nico Bagsic, ABS-CBN News