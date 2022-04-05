KampanyaSerye: Jose Montemayor, lalaban kahit salat sa makinarya o kasikatan
ABS-CBN News
Posted at Apr 05 2022 07:36 PM
PatrolPH, Tagalog news, halalan 2022, TV Patrol, KampanyaSerye
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