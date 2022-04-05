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KampanyaSerye: Jose Montemayor, lalaban kahit salat sa makinarya o kasikatan

ABS-CBN News

Posted at Apr 05 2022 07:36 PM

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Hindi man kasingkilala kompara sa kaniyang mga katunggali at wala mang suporta ng malalaking partido o makinarya, handang sumabak sa presidential race ang doktor at abogado na si Jose Montemayor. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Martes, 5 Abril 2022

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