Ilang residente naospital sa ammonia leak sa Navotas

MAYNILA (UPDATE) - Agad na lumikas ang ilang residente ng Barangay NBBS Kaunlaran, Navotas nang magising sa nakasusulasok na amoy mula sa tumagas na ammonia sa isang ice plant.

"Sobrang sakit sa mata tapos ang hirap huminga talaga sa lalamunan kaya kailangan inuman mo ng tubig para mawala yung hirap huminga," paglalarawan ng residenteng si Rhoderick Flores.

Umabot na sa 10 ang naisugod sa ospital, habang 1 ang namatay habang inililikas ang mga residente. May sakit sa puso umano ang 48 anyos na biktima.

Pero nilinaw ni Vonne Villanueva, Navotas DRRMO Chief, kailangan muna maimbestigahan at makuha ang kopya ng medico legal upang matukoy kung may kinalaman ba sa ammonia leak ang kinamatay ng residente.

"Sampu ang dinala sa ospital, under observation lahat, may isa na binawian ng buhay pero hindi namin direkta makonekta sa gas leak allegedly nung nagkaroon ng amoy sila ay nagevacuate, nagcollapse sya at kinailangan itakbo sa ospital," ani Villanueva.

Ayon kay Fire Inspector Frederick Polo ng BFP Navotas,agad din nila inilikas mula sa planta ang nasa 15 sa mga empleyado. Mag-aalas-4 ng madaling araw nang ideklarang kontralado ang ammonia leak sa planta. Inaalam pa nila saan nagmula ang tagas o leak.

Ayon sa mga awtoridad, ito na ang pangatlong beses na nagkaroon ng ammonia leak mula dito.

Nagsagawa na rin ng air at test leak sa planta. Hindi maidedeklarang ligtas ang isang lugar kapag hindi bumabalik sa normal ang kalidad ng hangin.

Wala pang pahayag ang may-ari ng planta.

Inaabisuhan muna lahat ng mga residente na kung maaari ay huwag lumapit sa planta at magsuot ng face mask para sa kanilang kaligtasan. Puwede na ang surgical mask ngayong kontrolado na ang leak mula sa planta.

Ipinag-utos na rin ng lokal na pamahalaan na pansamantalang isara ang planta habang gumugulong ang imbestigasyon ng mga awtoridad.