Sa gilid ng Road 10 pansamantalang inilikas kanina ang ilang mga residente ng Barangay NBBS Kaunlaran matapos magkaroon ng ammonia leak mula sa isang ice plant sa lugar kaninang alas tres Martes ng madaling araw.

Nakakasulasok anila ang amoy at nanikip ang dibdib ng ilang mga residente, kung saan nasa 3 ang isinugod sa ospital habang may isa naman ang namatay noong kasagsagan ng paglilikas ng mga residente.

May edad 48 years old ang lalaking namatay na sinasabi ring may sakit sa puso.

Paglilinaw naman ni Vonne Villanueva, Navotas DRRMO Chief, kailangan muna maimbestigahan at makuha ang kopya ng medico legal upang matukoy kung may kinalaman ba sa ammonia leak ang kinamatay ng residente.

Ayon kay Fire Inspector Frederick Polo ng BFP Navotas, agad din nila inilikas mula sa planta ang nasa 15 sa mga empleyado. Mag-aalas kwatro ng madaling araw nang ideklarang kontralado ang ammonia leak sa planta. Inaalam pa nila saan nagmula ang tagas o leak.

Ayon sa mga awtoridad, ito na ang pangatlong beses na nagkaroon ng ammonia leak mula dito.

Inaabisuhan muna lahat ng mga residente na kung maaari ay wag lumapit sa planta at magsuot ng face mask para sa kanilang kaligtasan. Puwede na ang surgical mask ngayong kontrolado na ang leak mula sa planta.