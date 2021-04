Ilang Metro Manila mayors nabakunahan matapos baguhin ang IATF rules

Watch more in iWantTFC

Ilang alkalde sa Metro Manila ang nabakunahan na kontra COVID-19 matapos rebisahin ng IATF ang kanilang patakaran at payagang maturukan ang mga alkalde at gobernador sa mga lugar na may mataas na kaso ng COVID-19. Nagpapatuloy din ang pagbabakuna sa mga senior citizen at may comorbidities o iniindang mga kondisyon. Nagpa-Patrol, Ina Reformina. TV Patrol, Lunes, 05 Abril 2021