Sapul sa CCTV: Tirador ng bisikleta sa Malate tiklo

MAYNILA - Arestado ang isang 32-anyos na lalaki matapos mahuli siya sa CCTV na nagnakaw ng isang bisikleta sa Barangay 761, Malate, Maynila.

Naaktuhan ng CCTV ang pagnanakaw ng suspek sa gravel bike na ito sa mismong unit ng biktima.

Mula sa ikalimang palapag ng apartment, ibinaba ng suspek ang bisikleta. At saka ito tinangay palabas ng kalye.

Sa salaysay ng biktima, bagong bili lang niya ang bisikleta na nagkakahalaga ng P35,000.

Inireport niya ang insidente sa barangay at agad namang tinugis ng mga pulis ang suspek. Sa pamamagitan ng mga CCTV, nasundan ng mga awtoridad ang dinaanan ng suspek at natunton ito sa may Sta. Ana, Maynila.

Kinilala ang suspek na miyembro umano ng salisi at akyat bahay gang.

Inamin naman niya ang akusasyon sa kanya. Mahaharap sa kasong theft ang suspek.

Pinag-iingat naman ng pulisya ang publiko lalo na’t naging talamak ang nakawan sa mga bisikleta na itinuturing ngayon na alternatibong transportasyon simula ng pandemya.