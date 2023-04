Watch more on iWantTFC

Nagbabala ang isang consultant ng Department of Justice na posibleng umabot sa Palawan at Mindanao ang oil spill sa Oriental Mindoro. May nakita namang basehan ang MARINA para sampahan ng reklamo ang may-ari ng lumubog na MT Princess Empress. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Martes, 4 Abril 2023.