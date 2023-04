Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Isang lalaki ang arestado sa Novaliches matapos niyang saktan ang kanyang kinakasama at anak.

Ayon sa imbestigasyon ng Quezon City Police District, selos ang dahilan ng pananakit ng suspek sa kanyang kinakasama.

Kuwento ng mga pulis, nakita ng suspek na may nag-text sa kanyang kinakasama, at minasama niya ang mensaheng ito.

Kaya sinuntok niya ang tiyan ng babae habang ito'y natutulog, at kumuha pa ng kutsilyo at tinakot ang biktima.

Nang pigilan ito ng kanyang anak na menor de edad ay ibinaling dito ang galit--nang akma nitong agawin ang patalim, nasugatan ang bata.

Hindi pa nakuntento ang suspek at kinuha ang kanyang baril at pinagbantaan pa ang kanyang bayaw na noon ay umaawat lamang.

Ayon sa suspek lasing daw siya kaya nagawa ang pananakit.

Patong patong na mga kaso sa paglabag sa violence against women and children, child abuse, grave threats at illegal possession of firearms ang kinakaharap ng suspek.

--TeleRadyo, 4 Abril 2023