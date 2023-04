Watch more on iWantTFC

Inihayag ng Malacañang na ang depensa ng bansa sa eastern seaboard ang pangunahing layunin ng mga dagdag na Enhanced Defense Cooperation Agreement site o kampo at pasilidad na maaaring gamitin ng mga tropa ng Amerika. Kapwa nilinaw ng Palasyo at US Department of Defense na hindi intensiyon ng Amerika na magtayo ng mga bagong base-militar sa Pilipinas. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Martes, 4 Abril 2023