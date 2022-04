Watch more on iWantTFC

Bawal gamitin sa pangangampanya ang mga tao at resource ng lokal na pamahalaan. Ito ang paalala ng Department of the Interior and Local Government sa mga local government unit, kasabay ng babala na posibleng makasuhan ang lalabag dito. Inaasahan namang mailalabas ng Commission on Elections ngayong linggo ang resolusyong bubuo sa task force kontra vote buying. Nagpa-Patrol, Vivienne Gulla. TV Patrol, Lunes, 4 Abril 2022