Bahagyang tumaas ang mga kaso ng pagnanakaw, physical injury at iba pang krimen sa nakalipas na 1 buwan. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, kasabay ito ng pagluwag ng alert level ng bansa. Nagpa-Patrol, Jeck Batallones. TV Patrol, Lunes, 4 Abril 2022