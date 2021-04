Lorenzana pinaaalis ang mga barko ng China sa West PH Sea

Watch more in iWantTFC

Tahasang pinalalayas ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang mga barko ng China sa Julian Felipe Reef. Pinag-iisipan naman ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. ang mas matapang na hakbang para iprotesta ang pananatili ng mga barko sa West Philippine Sea. Ilang daang barko ng China ang namataang nakakalat pa sa laot at sa ilang islang ginawa nitong base, ayon sa pinakahuling maritime patrol ng Armed Forces of the Philippines sa lugar. Nagpa-Patrol, Chiara Zambrano. TV Patrol, Linggo, 4 Abril 2021