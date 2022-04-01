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Smartmatic sinibak ang empleyadong dawit sa umano'y 'security breach'

ABS-CBN News

Posted at Apr 01 2022 08:23 PM

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Tanggal na sa trabaho ang empleyado ng Smartmatic na nasa likod umano ng security breach. Inilunsad naman ng Comelec ang online precinct finder para mas madaling matukoy ng mga botante saan sila boboto sa araw ng halalan 2022. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Biyernes, 01 Abril 2022
 

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