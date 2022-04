Watch more on iWantTFC

MANILA – Nagsagawa ng webinar tungkol sa self-defense ang konsulado ng Pilipinas sa New York sa gitna ng pagdami ng mga pag-atake sa Pinoy sa Estados Unidos.

“Yung ginagawa ng ating konsulado dito, we’ve been holding webinars, in fact, last Monday we did one webinar, the third actually since last year, on self-defense and situational awareness,” kuwento ni Consul General Elmer Cato.

“We plan to do more in the coming weeks para mabigyan ng, parang little bit of confidence itong ating mga kababayan when they go out of their houses already,” aniya.

Nitong Marso 16, matatandaang isang 67-anyos na Pinay ang pinagbububugbog ng kanyang kapitbahay sa New York matapos niya itong tawagin ng isang racial slur.

Tinatayang 125 na suntok at 7 tadyak ang natanggap ng Pinay mula sa suspek.

Nitong linggo naman, walang tumulong sa isang Pinoy na binugbog hanggang sa mawalan ito ng malay habang bumibili ng agahan sa isang kilalang fastfood chain.

Ayon kay Cato, medyo natatakot pa rin ang mga Pilipino sa New York na lumabas ng bahay dahil sa mga pag-atake sa kanilang kapwa Pinoy.

“May apprehension pa rin sa ating mga kababayan as a result of the recent surge in incidents ano, involving assaults, harassment, and others,” aniya.

Sabi ni Cato, nasa 34 na ang bilang ng mga naitatalang anti-Asian hate and criminal incidents na may nadawit na Pinoy.

Patuloy aniya ang paalaala nila sa mga Pilipino na mag-ingat kapag lumalabas sa kanilang mga tirahan.

--TeleRadyo, 1 April 2022