'Close maneuvering' ng China sa Scarborough nagdala ng takot: expert

MANILA – Lalong mangangamba ang mga Pilipinong mangingisda na maghanapbuhay sa may Scarborough Shoal matapos ang “close distance maneuvering” ng Chinese Coast Guard dito, ayon sa isang eksperto.

Matatandaang iniulat ng Philippine Coast Guard na lumapit ang isa sa mga barko ng China sa Bajo de Masinloc.

Naghain na ng protesta ang gobyerno ng Pilipinas kaugnay nito.

“Sigurado ko na dahil nangyari yung insidente na yan, lalo pa ring mangangamba yung ating mga mangingisda tuwing makakakita sila ng China Coast Guard kahit na sa malayo pa lamang,” ayon kay Dr. Jay Batongbacal ng University of the Philippines Institute for Maritime Affairs and the Law of the Sea.

“Parang nai-intimidate na sila ‘no,” dagdag pa niya.

Ayon sa eksperto, lalong malalagay sa peligro ang mga mangingisda, na tuwing gabi na lang nakakapaghanapbuhay para hindi mamataan ng mga barkong Tsino.

Dagdag pa niya, mas maraming Tsino kaysa Pilipino na nagingisda doon.

"Sabi nilang marami o nakabalik na yung Filipino fishermen, eh nakita din naman sa video na marami ding mga Chinese vessel na nandoon sa lugar na mas malaki pa at parang mas marami pa,” ani Batongbacal.

“So parang hindi rin masyado nagbago I think ang sitwasyon ng ating mga mangingisda doon.”

Noong 2016, sinabi na ng isang korte sa The Hague sa Netherlands na walang legal na basehan ang pag-angkin ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.

Ayon kay Batongbacal, dapat tutukan ng susunod na pangulo ng Pilipinas ang pagsisiguro sa teritoryo ng bansa.

--TeleRadyo, 31 March 2022