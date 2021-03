COVID vaccination sa seniors, persons with comorbidities umarangkada sa Manila, Caloocan

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Mahaba na ang pila ng mga residente ng Caloocan at Maynila na nakatakadang mabakunahan ngayong Miyerkoles laban sa COVID-19.

Sa Caloocan City, 600 senior citizens ang inaasahang mabakunahan ngayong araw.

Maagang pumila ang karamihan sa mga residenteng 60-years old at pataas sa Caloocan High School sa 10th Avenue para mauna sa bakunang AstraZeneca. Nasa 300 na bakuna lang ang nakalaan para sa kanila sa partikular na high school. Pawang mga A1 at A2 category ang mababakunahan sa nasabing eskuwelahan o yung mga medical frontliners at senior citizens.

May 300 din na bakuna ang nakalaan para sa nasabing kategorya sa NHC High School sa Camia Street sa naturang lungsod. Unang babakunahan dito ang mga senior citizen na sumailalim sa online profiling o ang mga nag-profiling sa kani-kanilang barangay health center.

May fast lane naman para sa mga medical frontliner

Bahagi ng sistema ay ang pagdaan sa registration, screening, consultation, saka babakunahan at ang 30 minute na monitoring para sa posibleng side effect.

May halos 3,000 slots din ang nakalaan ngayong Miyerkoles para sa may comorbidities sa lungsod na may edad 18 hanggang 59 years old, may diabetes, high blood, tuberculosis at iba pa. Kailangan lang nilang magpakita ng medical certificate at ID

Sa Maynila, maagang pumila sa Ramon Magsaysay High School ngayong Miyerkoles para sa pagbabakuna ang mga A3 na nasa priority list o mga person with comorbidities. Pasok dito ang mga may edad na 18 hanggang 59 na may preexisting conditions na tulad ng chronic respiratory, kidney o liver disease, hypertension, cardiovascular disease, diabetes at tuberculosis.

Ang maagang pumila may bitbit na silang medical certificate sa loob ng 18 months, reseta ng mga gamot sa loob ng 6 na buwan, hospital at surgical records bilang patunay ng kanilang comorbidity. Dapat normal din ang kanilang vital signs bago sila bakunahan.

Nasa 12 paaralan ang gagawing vaccination site.

Tinitiyak naman ng pulisya ang mahigpit na pagpapatupad sa physical distancing at iba pang health protocols lalo’t high risk din sa COVID-19 ang mga pupunta na magpapabakuna na persons with comorbidities.

Nag-abiso naman ang pamahalaang lokal ng Maynila na itinigil muna ang pagbabakuna sa mga senior citizens dahil naubos na ang 4,000 na doses ng AstraZeneca na nakalaan para sa kanila. Sa ngayon, Sinovac ang ituturok sa mga A3 na persons with comorbidities.

Hihingi muna ng clearance ang lokal na pamahalaan kung pwedeng magamit ang Sinovac para sa mga senior citizens dahil marami-rami pa ring gustong magpabkuna.

- TeleRadyo 31 Marso 2021