MAYNILA – Nasakote ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang apat na indibidwal na kasama umano sa isang grupo ng sindikato na nasa likod ng mga pandurukot o pagpapaslang ng mga Chinese sa bansa.

Sa paunang imbestigasyon ng NBI, inaresto ang mga lalaki sa serye ng mga anti-kidnapping for ransom at gun-for-hire operations ng ahensya.

Dalawa sa mga suspek ay Chinese na nahuling nagbebenta umano ng mga hindi lisensyadong baril sa isang fastfood chain sa Pasay. Kalaunan ay nasakote rin ang kanilang mga supplier umano na dalawang Pilipino.

Nauwi sa palitan ng putok ang operasyon matapos tumangging bumaba umano ang mga suspek sa kanilang mga sasakyan, pero kalaunan ay inaresto rin sila.

Nakumpiska sa kanila ang isang Glock .22, isang cal. 40, isang cal. 45, at isang 9mm na mga baril.

Mahaharap sila sa kasong kidnap for ransom and serious illegal detention, paglabag sa Republic Act 10591, at paglabag sa Omnibus Election Code at iba pa. – Ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News