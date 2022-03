Watch more on iWantTFC

Dalawang miyembro umano ng basag-salamin gang ang inaresto sa magkahiwalay na entrapment operation sa Quezon City, dahil sa ilegal na pagbebenta at pagdadala ng baril.

Inaresto ang isa sa mga suspek sa isang operasyon sa kahabaan ng Roosevelt Ave. sa Brgy. San Antonio kung saan isang pulis ang nagpanggap na bibili ng ilegal na baril.

Iba-ibang baril at bala ang nakumpiska mula sa kaniya. Isang cellphone, isang itim na motorcycle, iba ibang birth certificates, mga ID, pekeng resibo ang nakuha rin umano mula sa kaniya.

Batay sa imbestigasyon ang suspek ay sangkot umano sa serye ng pagnanakaw – o basag salamin – sa iba ibang lungsod ng Metro Manila at karatig-probinsya.

Dati na rin umano siyang inaresto sa kasong robbery at theft.

Samantala, inaresto rin ang isa pang suspek sa Old Samson Road sa Brgy. Apolonio Samson matapos makatanggap ang mga operatiba ng impormasyon tungkol sa kanyang mga ilegal na operasyon.

Nakumpiska mula sa suspek umano ang isang caliber .38 revolver na may mga bala, at isang motorsiklo.

Ang nasabing motorsiklo ay ninakaw umano ng suspek noong Marso 28 habang nakaparada ito sa Susano Road sa Brgy. San Agustin.

Mahaharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa R.A. 10591 o Comprehensive Firearm and Ammunition Regulation Act, at Omnibus Election Code. Sasampahan din sila ng karagdagang kaso para sa paglabag sa Republic Act 10883 at Article 304 ng Revised Penal Code. –Ulat ni Nico Bagsic, ABS-CBN News