School break iminungkahing ibalik sa Abril, Mayo

Watch more on iWantTFC

Idinadaing ng maraming estudyante at guro ang matinding init ng panahon kaya iminungkahi ng isang senador na ibalik sa Abril at Mayo ang school break. Pero ayon sa Department of Education, wala pa silang ganitong plano sa ngayon. Nagpa-Patrol, Arra Perez. TV Patrol, Miyerkoles, 29 Marso 2023